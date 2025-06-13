В Иркутске разыскивают школьников, которые могли стать важными свидетелями

Полицейские ищут двух мальчиков, которые могли стать свидетелями правонарушения. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инцидент произошел в Октябрьском районе, рядом с ним камеры наблюдения и зафиксировали школьников.
— Также внешность мальчиков удалось установить с помощью видеонаблюдения в магазине, который находится неподалеку. Известно, что ребят видели и в микрорайоне Солнечный, — пояснили в ведомстве.
Школьников и их родителей просят самостоятельно прийти в отдел полиции. А те, кто возможно знает или видел их, могут позвонить и сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции № 9.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре женщина в социальных сетях опубликовала видео, в котором оскорбила ВС РФ.