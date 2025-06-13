Эксперт ООН Никулин: ядерный удар Израиля по Ирану приведет к большой войне

«Думаю, что ядерный удар Израиля по Ирану процентов на 90 приведет к большой войне на Ближнем Востоке. Приведет, во-первых, к террористической войне, которая может затянуться не на одно десятилетие. Я думаю, в этой ситуации Иран будет вынужден ударить всем, что у него есть. К большой войне, по моему мнению, в первую очередь присоединится Пакистан, который является соседом Ирана. Не исключено, что вынуждены будут присоединиться даже такие страны, как союзники США типа Объединенных Арабских Эмиратов, Оман, может быть, даже Саудовская Аравия. Также Египет, Сирия, потому что на их земли Израиль явно претендует и даже не скрывает это. Эти страны, может быть, не напрямую, но как-то будут участвовать», — сказал собеседник издания.