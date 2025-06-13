Эксперт ООН Никулин: ядерный удар Израиля по Ирану приведет к большой войне

Ядерный удар Израиля по Ирану может привести к большой войне на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
Ранее СМИ сообщали, что Израиль может использовать оружие массового поражения для удара по Ирану.
«Думаю, что ядерный удар Израиля по Ирану процентов на 90 приведет к большой войне на Ближнем Востоке. Приведет, во-первых, к террористической войне, которая может затянуться не на одно десятилетие. Я думаю, в этой ситуации Иран будет вынужден ударить всем, что у него есть. К большой войне, по моему мнению, в первую очередь присоединится Пакистан, который является соседом Ирана. Не исключено, что вынуждены будут присоединиться даже такие страны, как союзники США типа Объединенных Арабских Эмиратов, Оман, может быть, даже Саудовская Аравия. Также Египет, Сирия, потому что на их земли Израиль явно претендует и даже не скрывает это. Эти страны, может быть, не напрямую, но как-то будут участвовать», — сказал собеседник издания.
Никулин также отметил, что если США вступят в прямой конфликт на Ближнем Востоке, то им может грозить гражданская война.
«Если США вмешаются в этот конфликт, то американцам и израильтянам будут угрожать по всему миру, даже чисто на бытовой почве. То есть начнется такая вот массовая партизанская война по всему миру. Если в Соединенных Штатах еще и арабская диаспора активно выступит, то там может начаться полноценная гражданская война. Так что у Трампа очень нелегкий такой выбор. Конечно, он поддерживает Израиль, но готов ли он начать из-за него третью мировую войну, я лично не уверен», — добавил эксперт.
Никулин в разговоре с aif.ru оценил перспективы большой войны между Израилем и Ираном. Также он говорил, что у Тегерана есть очень много различных ракет, которые израильская система ПВО «Железный купол» не сможет остановить.
До этого стало известно, что американские официальные лица получили сведения о полной готовности Израиля к возможной военной операции против Ирана.
Также сообщалось, что Иран разработал план на случай удара Израиля, по которому он может выпустить сотни баллистических ракет.