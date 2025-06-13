Россиянам назвали причину малого числа ясельных групп в стране

«Это должна быть система, что мы создаем ясельные группы и они также заполняются как группы с детьми с двух с половиной — трех лет. Поэтому здесь всё зависит от запроса: если будет запрос, то будут и эти группы», — сказала Буцкая в беседе с РИА Новости.