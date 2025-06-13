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Россиянам назвали причину малого числа ясельных групп в стране

Депутат Буцкая: число ясельных групп в детсадах зависит от запроса родителей.

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Источник: Комсомольская правда

Создание ясельных групп в детских садах должно осуществляться с учетом реальной потребности родителей. По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи Татьяны Буцкой, для этого необходимо выстроить соответствующую систему.

«Это должна быть система, что мы создаем ясельные группы и они также заполняются как группы с детьми с двух с половиной — трех лет. Поэтому здесь всё зависит от запроса: если будет запрос, то будут и эти группы», — сказала Буцкая в беседе с РИА Новости.

Депутат отметила, что тема организации ясельных групп остаtтся в числе приоритетных для профильного думского комитета. Как уточнила Буцкая, в некоторых субъектах РФ, включая Магадан и Сургут, подобные группы уже успешно функционируют.

К тому же, Бучкая подчеркнула, что сегодня становится все более актуальной практика, когда при вузах открываются специальные группы для присмотра за малышами.

Накануне Буцкая сообщила, что депутаты ГД РФ стали получать просьбы от россиян о возвращении в паспорт пометок о браке и детях.