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NYT: Израиль нанёс удары по шести военным базам в окрестностях Тегерана

В частности, атаке со стороны Израиля подвергся объект в Парчине.

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Источник: Аргументы и факты

ВВС Израиля атаковали не менее шести военных баз в окрестностях иранской столицы, пишет американское издание The New York Times, ссылаясь на информацию, полученную от чиновников из Ирана.

В частности, атаке подвергся объект в Парчине. В материале также сказано, что авиаудары были нанесены по жилым домам в «двух особо охраняемых комплексах» для военного командования Ирана.

По данным Axios, Израиль осуществил серию «диверсионных операций» на территории Ирана против объектов, связанных с ракетами и противовоздушной обороной.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные нанесли удар «в сердце иранской программы» ядерного обогащения.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о завершении первого этапа масштабной операции, направленной против ядерной программы Ирана.