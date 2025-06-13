NYT: Израиль нанёс удары по шести военным базам в окрестностях Тегерана

ВВС Израиля атаковали не менее шести военных баз в окрестностях иранской столицы, пишет американское издание The New York Times, ссылаясь на информацию, полученную от чиновников из Ирана.
В частности, атаке подвергся объект в Парчине. В материале также сказано, что авиаудары были нанесены по жилым домам в «двух особо охраняемых комплексах» для военного командования Ирана.
По данным Axios, Израиль осуществил серию «диверсионных операций» на территории Ирана против объектов, связанных с ракетами и противовоздушной обороной.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные нанесли удар «в сердце иранской программы» ядерного обогащения.
Ранее в ЦАХАЛ заявили о завершении первого этапа масштабной операции, направленной против ядерной программы Ирана.