Наступление по всем направлениям: Матвийчук рассказал о продвижении ВС РФ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru отметил, что натиск ВС РФ на противника в эти дни становится все сильнее. По его мнению, на всех направлениях зоны СВО наступление российских войск ускоряется и набирает обороты. Этим процессам в том числе способствуют удары по военным объектам, расположенным в тыловых крупных городах Украины.
Участились прорывы в Днепропетровскую область.
«После второго раунда переговоров, после террористических атак, которые киевский режим совершил в российских регионах, командиры армии РФ перестали церемониться: по всем направлениям начались активные действия. Особенно наступление ускорилось на херсонском и харьковском направлениях», — сказал Матвийчук.
Кроме того, военный эксперт напомнил о заходе ВС РФ в Сумскую область, где российские войска продолжают углубляться с целью создания буферной зоны безопасности, а также о прорыве в Днепропетровский регион.
О том, что части 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» достигли западной границы Донецкой Народной Республики и вошли на территорию Днепропетровщины, ранее сообщили в Минобороны. Теперь же стало известно, что прорыв удалось совершить и подразделениям группировки «Восток».
Как уточняют военкоры, российские войска пересекли границу Украины уже во второй точке: из района Новоукраинки в направлении села Дачное. Это примерно в 8−9 километрах южнее первого прорыва.
«Происходит расширение зоны входа в Днепропетровскую область с целью создания еще одной буферной зоны безопасности и в перспективе перехода всей территории под контроль РФ», — сказал Матвийчук.
При этом военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с aif.ru отметил, что прорывы ВС РФ в Днепропетровскую область были вполне ожидаемы и в дальнейшем они будут происходить чаще и в разных точках.
«Позиционно в зоне СВО российские военные вышли на границу Днепропетровской области на линии около полусотни километров примерно — от Великой Новоселки до Красноармейска (Покровска), и подобные прорывы вероятны в других местах. Но в целом это пока не приводит к обрушению обороны ВСУ, хотя, конечно, приближают этот день значительно», — сказал Анпилогов.
Стоит задача обескровить военное производство в Харькове.
Параллельно с этим ВС РФ «утюжит» тыловые районы городов противника, где размещаются различные военные объекты.
В частности, массированный удар с применением дронов был нанесен в ночь на 11 и 12 июня по ВПК Харькова, где атаке подвергся район железнодорожной станции «Основа».
«Железнодорожная ветка “Основа” соединяется с “Харьков-сортировка” (ред. — вагонное депо) и пассажирским главным вокзалом Харькова. Чем она важна? Через “Основу” противник пытается перебросить железнодорожным путем через Дергачи в сторону Слатино на липцевское направление вооружение, беспилотники и другую необходимую материальную часть для ВСУ», — рассказал aif.ru военный эксперт, полковник в запасе Геннадий Алёхин.
Кроме того, добавил военный эксперт, вокруг «Основы» располагаются военно-промышленные предприятия ВСУ.
«Были поражены места, где противник ремонтирует технику, собирает беспилотники. Там также есть склады, где противник прячет свои боекомплекты», — сказал Алёхин.
Анатолий Матвийчук в свою очередь добавил, могло также прилететь по Харьковскому тракторному заводу и по предприятиям со складами с ракетным и авиационным топливом.
«В Харьковском регионе сосредоточены объекты, выпускающие бронетанковую и авиационную технику, беспилотные летательные аппараты. Вероятно, поставлена задача обескровить этот район. При помощи ударов ракет и беспилотников создать промышленный и финансовый голод. Чтобы Харьков самостоятельно упал в руки РФ», — сказал Матвийчук.
ВС РФ перемололи основную массу ВСУ.
А в ночь на 10 июня массированный удар был нанесен по Киеву. Попавшая под атаку нефтебаза в Борисполе является основным источником топлива для ВСУ, отметил военный эксперт.
«Борисполь — это пригород Киева. Там всю жизнь, еще со времен Советского Союза, располагалось несколько стратегических точек: военные аэродромы, ракетные площадки и тому подобное. Нефтебаза — основной источник топлива противника. Ее разрушение снижает полностью потенциал Украины в направлении Сумы — Чернигов, которое выходит на Курскую область», — сказал Матвийчук.
Был также в Киеве ракетным ударом поражен ж/д узел в районе локомотивного депо «Дарница» — важный объект для перегрузки различных товаров для ВСУ, в том числе, конечно же, вооружения.
«Активным наступательным действиям ВС РФ предшествовала кропотливая работа и командующих, и солдат на поле боя. То есть мы перемололи основную массу врага, создали предпосылки для проблем украинской армии, которая сегодня не имеет свободных резервов. ВСУ маневрируют по всей зоне СВО, перебрасывая соединения то на харьковское направление, то на запорожское, и эта ситуация, конечно, содействует продвижению российских войск», — подытожил Матвийчук.