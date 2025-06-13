Наступление по всем направлениям: Матвийчук рассказал о продвижении ВС РФ

«Позиционно в зоне СВО российские военные вышли на границу Днепропетровской области на линии около полусотни километров примерно — от Великой Новоселки до Красноармейска (Покровска), и подобные прорывы вероятны в других местах. Но в целом это пока не приводит к обрушению обороны ВСУ, хотя, конечно, приближают этот день значительно», — сказал Анпилогов.