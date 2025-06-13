Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобрнауки выделило более 70 процентов бюджетных мест в вузах регионам

Минобрнауки выделило 73 процента от общего числа бюджетных мест в вузах регионам.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минобрнауки РФ выделило около 73% от общего числа бюджетных мест региональным вузам в рамках приемной кампании этого года, сообщил РИА Новости глава министерства Валерий Фальков.

«Количество бюджетных мест у нас остается беспрецедентно высоким. Более 600 тысяч мест выделено для поступления школьников, выпускников колледжей. И 73% из них направлены в регионы. Это очень хорошая новость», — сказал министр.

Он добавил, что возможность сегодня поступить на бюджетные места в российские университеты является одной из самых высоких за последние годы. Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.