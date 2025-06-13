Минобрнауки выделило более 70 процентов бюджетных мест в вузах регионам

Он добавил, что возможность сегодня поступить на бюджетные места в российские университеты является одной из самых высоких за последние годы. Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.