Важны детали: Life.ru узнал, как выбрать тот самый отель и не испортить себе отдых

«Формальные ответы или полное игнорирование критики могут сказать о безразличии к мнению гостя. При этом о высоких стандартах обслуживания говорят оперативная реакция и погружение в суть проблемы, которую стремятся решить, а не просто принести свои извинения», — говорит эксперт.