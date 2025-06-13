Триколор появился на Бурдж-Халифе в честь Дня России

В честь Дня России самое высокое здание в мире — дубайский небоскреб Бурдж-Халифа — засияло цветами российского флага.
163-этажная башня, строившаяся с 2004 по 2010 год, на один вечер превратилась в гигантский триколор благодаря уникальной системе подсветки. Фасад здания, представляющий собой LED-экран площадью 32,4 тысячи квадратных метров, эффектно демонстрировал бело-сине-красную гамму.
Накануне президент Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле поздравил соотечественников с Днём России, подчеркнув историческое значение праздника. Глава государства заявил, что этот день олицетворяет более чем тысячелетний непрерывный путь развития страны.
Также не обошлось и без поздравлений от других стран. В частности, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России. Он отметил, что Вашингтон стремится к конструктивному взаимодействию с Москвой по Украине.
Bloomberg отметил, что впервые за последние три года США поздравили Россию с национальным праздником. Заявление, которое сделал Рубио говорит о сдвиге в отношениях РФ и США.
В Кремле также оценили поздравление Рубио с Днем России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту новость положительной. По его словам, при сохранении большого количества разногласий, которые неизбежно всегда были и будут между нашими странами, все-таки администрация США выступает за диалог и за решение самых сложных проблем путем диалога.
А вот глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига выразил недовольство в связи с тем, что Соединённые Штаты Америки и другие государства поздравили нашу страну с Днём России. Чиновник заявил, что ему было неприятно видеть публичные поздравления.
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале заявила, что для главы украинского МИД Андрея Сибиги День России является более болезненной темой, чем вопросы, связанные с рефрижераторами, в которых находятся тела погибших украинских военных. Дипломат подчеркнула, что чужая радость вызывает у него больше расстройства, чем свое горе.