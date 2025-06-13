Триколор появился на Бурдж-Халифе в честь Дня России

В Кремле также оценили поздравление Рубио с Днем России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту новость положительной. По его словам, при сохранении большого количества разногласий, которые неизбежно всегда были и будут между нашими странами, все-таки администрация США выступает за диалог и за решение самых сложных проблем путем диалога.