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Жара до +30 ожидается в Красноярске в пятницу, 13 июня

Температура воздуха повысится на 4 градуса по сравнению с вчерашним днем.

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Температура воздуха повысится на 4 градуса по сравнению с вчерашним днем.

Вернувшаяся в город летняя жара будет усиливаться в Красноярске. Сегодня, 13 июня, воздух в городе раскалится до +30 градусов.

По данным Среднесибирского УГМС, 13 июня в Красноярске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5−10 м/с. Температура воздуха +28…+30 градусов. При этом в центральных и южных районах Красноярского края днем температура воздуха местами будет подниматься до + 32 градусов.

Напомним, ранее на острове Татышев запретили купание в двух местах.