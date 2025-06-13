Жара до +30 ожидается в Красноярске в пятницу, 13 июня

По данным Среднесибирского УГМС, 13 июня в Красноярске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5−10 м/с. Температура воздуха +28…+30 градусов. При этом в центральных и южных районах Красноярского края днем температура воздуха местами будет подниматься до + 32 градусов.