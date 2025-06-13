Сигнал для русских в Херсоне: Малькевич объяснил появление флага РФ

Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» в честь Дня России с помощью коптера установил в Херсоне государственный флаг Российской Федерации, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, беспилотник с закрепленным на нем триколором запустили на левом берегу Днепра. В это время разведывательный дрон вел наблюдение и видеосъемку, выступая в качестве средства объективного контроля. БПЛА с флагом удалось преодолеть РЭБ и ПВО украинской армии и совершить пролет над Херсоном. После этого он приземлился на крыше здания и установил российский триколор. Затем беспилотник смог вернуться на левый берег Днепра.