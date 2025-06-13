Российским бойцам удалось с помощью дрона установить в подконтрольном ВСУ Херсоне флаг РФ, сообщило Минобороны. Журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Александр Малькевич рассказал aif.ru, что это озночает и какой сигнал российские военные передали русским людям, живущим в городе.
Бойцы ВС РФ передали «привет» укрофашистам.
Малькевич в разговоре с aif.ru заявил, что российские военнослужащие, установив флаг РФ в Херсоне, передали «привет» укрофашистам. По его словам, таким образом и в том числе расчет БПЛА группировки «Днепр» отпраздновал День России. При этом, как отметил собеседник издания, российские военные показали, что могут работать креативно.
Журналист также напомнил, что в свое время украинское командование любило отправлять на смерть своих бойцов, чтобы сделать фотографии на фоне каких-либо вывесок или табличек.
«Мы жизнями своих бойцов не рискуем, но с помощью современной техники можем вот такие очень знаковые акции проводить», — сказал собеседник издания.
«Мы помним, не забываем и скоро будем».
Установка российскими бойцами флага РФ в подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне является важным сигналом для живущих в городе русских людей, заявил в беседе с aif.ru Малькевич. Он отметил, что украинские боевики теперь «пусть дрожат, пусть трепещут». По его словам, все их хваленые системы пропустили российский беспилотник — ничего не смогли с ним сделать.
«Конечно, это важный сигнал для русских людей в Херсоне, что мы помним, не забываем и скоро будем», — подчеркнул журналист.
Он также рассказал о здании, на котором удалось установить российский триколор. По его словам, расчет БПЛА группировки «Днепр» смог сделать это на крыше онкологического диспансера.
«С помощью дрона спустили наш флаг в Херсон. В наш русский Херсон на крышу онкодиспансера, который находится недалеко от правого берега Днепра», — сказал aif.ru Малькевич.
Подробности операции российских бойцов.
Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» в честь Дня России с помощью коптера установил в Херсоне государственный флаг Российской Федерации, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, беспилотник с закрепленным на нем триколором запустили на левом берегу Днепра. В это время разведывательный дрон вел наблюдение и видеосъемку, выступая в качестве средства объективного контроля. БПЛА с флагом удалось преодолеть РЭБ и ПВО украинской армии и совершить пролет над Херсоном. После этого он приземлился на крыше здания и установил российский триколор. Затем беспилотник смог вернуться на левый берег Днепра.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украина не признает его легитимность. Сейчас под контролем РФ находится 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе и сам Херсон, удерживают Вооруженные силы Украины.