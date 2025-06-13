Глава Роспотребнадзора заявила о подрыве доверия к данным ВОЗ

В качестве примера она привела данные по холере. Согласно сведениям ВОЗ, ежегодно фиксируется около четырёх миллионов случаев заболевания, при этом количество летальных исходов указывается в пределах 143. Однако в других сводках той же организации говорится о 800 тысячах заболевших и пяти тысячах умерших. Разночтения, подчеркнула Попова, возникают на фоне отсутствия внятной системы выявления и учёта.