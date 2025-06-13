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Глава Роспотребнадзора заявила о подрыве доверия к данным ВОЗ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подвергла сомнению достоверность статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реальной эпидемиологической обстановке. По её словам, отсутствие единых подходов к сбору и анализу информации мешает объективно оценивать угрозы.

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Источник: Life.ru

«(Существует) кризис достоверности данных, которые публикуют разные страны, которые публикует Всемирная организация здравоохранения», — отметила она в беседе с ТАСС.

В качестве примера она привела данные по холере. Согласно сведениям ВОЗ, ежегодно фиксируется около четырёх миллионов случаев заболевания, при этом количество летальных исходов указывается в пределах 143. Однако в других сводках той же организации говорится о 800 тысячах заболевших и пяти тысячах умерших. Разночтения, подчеркнула Попова, возникают на фоне отсутствия внятной системы выявления и учёта.

Она отметила, что если страна не способна обеспечить прозрачность в вопросах инфекционной заболеваемости, то складывается ложное впечатление об эпидемиологическом благополучии, что впоследствии может привести к серьёзным последствиям.

А ранее специалисты из «Микроб» — одного из институтов Роспотребнадзора — разработали новый метод диагностики холеры, который позволяет получить результаты в шесть раз быстрее, чем существующие аналоги. Разработка обладает высокой восприимчивостью и может выявлять даже минимальные следы патогена.