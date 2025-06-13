Алаудинов: Группировка ВСУ в приграничье обессилена и прекратила попытки прорыва

— Противник на данном этапе перестал предпринимать попытки к прорыву. Конечно, предыдущий период был тяжелым, потому что противник все время пытался атаковать, вклиниться на каком-то участке. И сейчас мы отмечаем, что противник уже на этом участке полностью обессилел. Мы уже уничтожили очень большое количество (бойцов противника), — сказал он.