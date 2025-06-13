13 июня в Иркутской области ожидаются ливневые дожди с грозами

В пятницу, 13 июня в Иркутской области в некоторых районах пройдут ливневые дожди с грозами. Осадки усилят порывы ветра до 15−18 м/с. Однако температура воздуха порадует жителей, днем обещают +20…+25 градусов, местами +11…+16. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Иркутского гидрометцентра.
— В областном центре будет облачно, возможен небольшой дождь. Гроза прогнозируется в ночные часы, тогда похолодает до +8…+10 градусов. А днем земля прогреется до +21, ветер северо-западный 6−11 м/с, — уточнили в Иркутском гидрометцентре.
А вот на территории Байкала будет без осадков, лишь в северной части могут пройти дожди. Порывы ветра небольшие 6−11 м/с. Днем столбик термометра составит +16…+21 градус, а ночью опустится до +4…+9.
Специалисты МЧС России по Иркутской области предупреждают, что 13 и 14 июня в лесах региона также ожидается высокий и чрезвычайный уровни пожароопасности.