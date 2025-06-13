Математик Кваша предсказал начало цикла неудач для лидеров ЕС

«Евросоюз — электричка, которая проехала мимо остановки. Идея экономического единства, то есть отсутствия таможенных барьеров, была хорошая. Но они совершенно зря полезли в политику. То есть нужно было оставить политику самим государствам, например, Венгрии, Польше. Все равно они не будут общеевропейскую политику проводить. А они решили выровнять всю политику в Европе, но это нереально. Не может быть у Греции и Норвегии одинаковая политика. И в этом смысле они пролетели. Им просто нужно немного вернуться назад. То есть оставить единую экономику. Они пытались объединиться на ненависти к русским. Ну это же глупо. Так что Европе, по большому счету, ничего не грозит. Они переизберут президентов, канцлеров и скажут: “ой, у нас все новое, все старое мы забыли”. А Европе очень много лет, она умеет переобуваться», — сказал собеседник издания.