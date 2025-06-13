Математик Кваша предсказал начало цикла неудач для лидеров ЕС

Европа в будущем избавится от всех нынешних политиков и вернется к первоначальной идее создания экономического единства. Такой прогноз в беседе с корреспондентом aif.ru дал российский математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша.
«Евросоюз — электричка, которая проехала мимо остановки. Идея экономического единства, то есть отсутствия таможенных барьеров, была хорошая. Но они совершенно зря полезли в политику. То есть нужно было оставить политику самим государствам, например, Венгрии, Польше. Все равно они не будут общеевропейскую политику проводить. А они решили выровнять всю политику в Европе, но это нереально. Не может быть у Греции и Норвегии одинаковая политика. И в этом смысле они пролетели. Им просто нужно немного вернуться назад. То есть оставить единую экономику. Они пытались объединиться на ненависти к русским. Ну это же глупо. Так что Европе, по большому счету, ничего не грозит. Они переизберут президентов, канцлеров и скажут: “ой, у нас все новое, все старое мы забыли”. А Европе очень много лет, она умеет переобуваться», — сказал собеседник издания.
Математик уточнил, что его методы прогноза складываются из исторических циклов, которые происходят каждые несколько лет.
Ранее РИА Новости опубликовали прогнозы математика о завершении СВО и будущем России.
Григорий Кваша является известным российским аналитиком. Он утверждает, что разработал собственную методику прогнозирования исторических событий, сочетающую математические расчеты с теорией цикличности. Математик также является автором нескольких научных трудов.