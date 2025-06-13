Число погибших физиков при атаке Израиля на Иран выросло до трех

Согласно предыдущему заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, израильские военно-воздушные силы осуществляют атаки на десятки объектов в Иране, предположительно связанных с ядерной программой и военной инфраструктурой. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в израильских военных кругах, среди целей ударов также находятся иранские военные командиры.