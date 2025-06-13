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Число погибших физиков при атаке Израиля на Иран выросло до трех

При атаке Израиля на Тегеран погибли три иранских физика-ядерщика.

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Источник: Комсомольская правда

В результате израильского удара по Тегерану погибли три физика-ядерщик, среди которых — Мохаммад Мехди Техранчи и бывший руководитель иранской Организации по атомной энергии Ферейдун Аббаси. Об этом информирует агентство Mehr.

«Физики-ядерщики Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси погибли в результате атаки Израиля сегодня утром», — передает издание.

Согласно предыдущему заявлению пресс-службы ЦАХАЛ, израильские военно-воздушные силы осуществляют атаки на десятки объектов в Иране, предположительно связанных с ядерной программой и военной инфраструктурой. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в израильских военных кругах, среди целей ударов также находятся иранские военные командиры.

Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил об осуществлении превентивных ударов по объектам на территории Ирана. В своем заявлении министр отметил высокую вероятность скорого ответного удара со стороны иранского руководства.