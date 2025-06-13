Специальная военная операция завершится победой России, причем, она будет не только в плане СВО, но и в идее национального суверенитета. Такой прогноз в разговоре с aif.ru сделал российский математик, исследователь исторических циклов Григорий Кваша.
«Россия завершит победой не только в СВО, но и во всем. Победа идейная, потому что идея мирового правительства — невозможна. Победит идея национального суверенитета — это главная идея Путина, что у каждой нации должны быть права на свои суверенные законы. Пусть индусы живут так, как хотят жить индусы, китайцы — как китайцы. Вот этот USAID и так далее, потом они уже совсем с ума сошли — стали навязывать ЛГБТ*. Пусть каждый живет так, как он хочет жить, пусть будут у него свои правила. Вот эта главная идея и именно за нее идет битва. И это главное достижение Путина. Если она победит, слава Богу, будем жить в новом совершенном мире», — сказал собеседник издания.
Математик уточнил, что СВО завершится в течение 2025 года. По словам Кваши, его методы прогноза складываются из исторических циклов, которые происходят каждые несколько лет.
Ранее РИА Новости опубликовали прогнозы математика о завершении СВО и будущем России.
До этого президент России Владимир Путин заявлял, что результатом СВО должны стать долгосрочный мир и защита интересов русскоязычных жителей Украины.
Григорий Кваша является известным российским аналитиком. Он утверждает, что разработал собственную методику прогнозирования исторических событий, сочетающую математические расчеты с теорией цикличности. Математик также является автором нескольких научных трудов.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.