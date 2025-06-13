«Россия завершит победой не только в СВО, но и во всем. Победа идейная, потому что идея мирового правительства — невозможна. Победит идея национального суверенитета — это главная идея Путина, что у каждой нации должны быть права на свои суверенные законы. Пусть индусы живут так, как хотят жить индусы, китайцы — как китайцы. Вот этот USAID и так далее, потом они уже совсем с ума сошли — стали навязывать ЛГБТ*. Пусть каждый живет так, как он хочет жить, пусть будут у него свои правила. Вот эта главная идея и именно за нее идет битва. И это главное достижение Путина. Если она победит, слава Богу, будем жить в новом совершенном мире», — сказал собеседник издания.