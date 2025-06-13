Командующий КСИР Салами и учёные-ядерщики после ударов Израиля по Ирану

Кроме этого, официальный представитель Армии обороны Израиля Эфи Дефрин пояснил, что операция имеет целью противодействие иранской ядерной программе. Как он сообщил, в ходе акции десятки боевых самолетов осуществили высокоточные удары по стратегическим военным и атомным объектам, что является ответом на враждебные действия Ирана.