Командующий КСИР Салами и учёные-ядерщики после ударов Израиля по Ирану

Согласно информации агентства Tasnim, в ходе израильских авиаударов по Тегерану погиб командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами.
«Генерал-майор, командующий КСИР Хоссейн Салами погиб в результате атаки Израиля на генштаб корпуса стражей в Тегеране», — передает издание.
Напомним, что накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил превентивные удары страны по территории Ирана. При этом он подчеркнул, что с большой долей вероятности можно ожидать незамедлительных ответных действий от властей Ирана.
Кроме этого, официальный представитель Армии обороны Израиля Эфи Дефрин пояснил, что операция имеет целью противодействие иранской ядерной программе. Как он сообщил, в ходе акции десятки боевых самолетов осуществили высокоточные удары по стратегическим военным и атомным объектам, что является ответом на враждебные действия Ирана.