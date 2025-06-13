В Омске мужчина и его дочь спасли утенка от кошек и отнесли его в парк

В парке «30 лет ВЛКСМ» произошла трогательная история, которая стала достоянием общественности благодаря неравнодушным омичам. Как рассказали очевидцы, в парк пришел мужчина с маленькой дочкой. Они принесли в коробке из-под обуви утенка, которого спасли от нападения кошек на Московке, чтобы выпустить его в безопасное место — к озеру в парке.