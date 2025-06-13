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В Омске мужчина и его дочь спасли утенка от кошек и отнесли его в парк

Трогательной историей очевидцы поделились в соцсетях.

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Источник: Комсомольская правда

В парке «30 лет ВЛКСМ» произошла трогательная история, которая стала достоянием общественности благодаря неравнодушным омичам. Как рассказали очевидцы, в парк пришел мужчина с маленькой дочкой. Они принесли в коробке из-под обуви утенка, которого спасли от нападения кошек на Московке, чтобы выпустить его в безопасное место — к озеру в парке.

После нападения кошек утенок не мог летать и оказался далеко от водоема. Спасители решили привезти его в парк, где малыш смог бы найти себе новую семью.

Увидев, что рядом с озером плавает взрослая утка с выводком утят, очевидцы предложили выпустить малыша именно туда. Как только коробку открыли, ослабленный утенок неожиданно быстро выпрыгнул и побежал к воде. К удивлению всех, взрослая утка подплыла к нему, и семья мгновенно воссоединилась.

«В мире еще много добрых людей, готовых помогать даже самым маленьким и беззащитным», — поделился один из свидетелей истории в соцсетях.

Спаситель отказался фотографироваться, но, по словам очевидцев, его дочь зовут Анфиса. После того, как они убедились, что с утенком все в порядке, папа и дочка продолжили прогулку по парку.