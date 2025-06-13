CNN: Израиль нанёс удар по Ирану, проигнорировав призывы Трампа

Израильские военные атаковали территорию Ирана, проигнорировал призывы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа не наносить удары во время переговоров, информирует CNN.
По данным издания, Трамп, а также его помощники знали, что удары, вероятно, будут нанесены в «ближайшее время». При этом президент США неоднократно пытался убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «воздержаться».
«Я не хочу, чтобы они вмешивались, потому что, я имею в виду, это разрушит ситуацию», — цитирует телеканал слова Трампа.
В материале сказано, что из-за атаки Израиля Трамп «оказался в сложном положении». Автор публикации уточнил, что это ставит перед президентом Соединённых Штатов «одно из самых серьёзных испытаний за все время его президентства».
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали территорию Ирана, в столице страны прогремело не менее шести взрывов. В частности, В результате атаки Израиля погиб командующий КСИР Хоссейн Салами.
Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон не помогал военным Израиля.