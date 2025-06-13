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CNN: Израиль нанёс удар по Ирану, проигнорировав призывы Трампа

Президент США неоднократно пытался убедить Нетаньяху «воздержаться».

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Источник: Аргументы и факты

Израильские военные атаковали территорию Ирана, проигнорировал призывы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа не наносить удары во время переговоров, информирует CNN.

По данным издания, Трамп, а также его помощники знали, что удары, вероятно, будут нанесены в «ближайшее время». При этом президент США неоднократно пытался убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «воздержаться».

«Я не хочу, чтобы они вмешивались, потому что, я имею в виду, это разрушит ситуацию», — цитирует телеканал слова Трампа.

В материале сказано, что из-за атаки Израиля Трамп «оказался в сложном положении». Автор публикации уточнил, что это ставит перед президентом Соединённых Штатов «одно из самых серьёзных испытаний за все время его президентства».

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали территорию Ирана, в столице страны прогремело не менее шести взрывов. В частности, В результате атаки Израиля погиб командующий КСИР Хоссейн Салами.

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон не помогал военным Израиля.