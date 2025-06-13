Ynet: израильская армия призывает тысячи резервистов

Начальник генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир сделал заявление после авиаударов по Ирану, указав, что вооруженные силы призывают десятки тысяч военнослужащих и приводят в боевую готовность все приграничные направления. Об этом сообщает Ynet.
Напомним, что глава израильского Минобороны Исраэль Кац официально подтвердил проведение превентивного удара по стратегическим объектам Ирана, предупредив о неизбежности скорых ответных действий со стороны иранского руководства.
Кроме этого, по данным телеканала Al Masirah, удары были нанесены по населенным пунктам Натанз, Хорремабад и Хамадан. В свою очередь, канал Al Mayadeen заявил о попадании в ядерный объект, расположенный в Натанзе.
При этом агентство Mehr сообщало, что в результате израильского удара погибли три физика-ядерщика.
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