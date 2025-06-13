Специальное судно привлекли к устранению последствий ЧП на Енисее

В конце минувшей недели на Казачинских порогах Енисея теплоход, буксировавший баржи, получил пробоину. Около 30 тонн нефтепродуктов из топливного бака судна вытекло в реку. Нефтяная пленка растянулась примерно на три десятка километров вниз по течению. Согласно предварительным прогнозам, ликвидация последствий аварии займет три недели.