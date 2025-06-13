Не менее четырех волн атак: Израиль продолжает наносить удары по Ирану

Израиль продолжает наносить удары по территории Ирана. Как сообщают СМИ в пятницу, 13 июня, зафиксированы как минимум четыре волны атак.
В ЦАХАЛ заявили, что за последние месяцы Иран значительно продвинулся в разработке ядерного оружия. По их информации, иранский режим приблизился к созданию такого оружия, производит тысячи килограммов обогащенного урана и развивает децентрализованные объекты по его обогащению. Также отмечается прогресс в создании компонентов для ядерной бомбы.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обратился к гражданам с заявлением. Он подтвердил гибель «нескольких командиров и ученых» в результате атак.
Хаменеи пообещал Израилю жесткое возмездие, подчеркнув, что страну ожидает «горькая и страшная судьба». Предполагается, что Тегеран в ближайшее время нанесет ответные удары, передает Telegram-канал Shot.
Израиль нанес удар с воздуха по территории Ирана ночью 13 июня. Также армия обороны Израиля распространила экстренное предупреждение для населения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью ударов по Ирану является устранение угрозы для еврейского государства, и отметил, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. Как говорится в письменном заявлении госсекретаря США Марко Рубио, израильские власти сообщили Вашингтону, что считают удары необходимыми для обеспечения национальной безопасности.