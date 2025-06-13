Не менее четырех волн атак: Израиль продолжает наносить удары по Ирану

В ЦАХАЛ заявили, что за последние месяцы Иран значительно продвинулся в разработке ядерного оружия. По их информации, иранский режим приблизился к созданию такого оружия, производит тысячи килограммов обогащенного урана и развивает децентрализованные объекты по его обогащению. Также отмечается прогресс в создании компонентов для ядерной бомбы.