Троим подросткам из Иркутской области вручили награды «Горячее сердце»

Так, 15-летний Роман Лаврентьев из Усолья-Сибирского в одиночку задержал вора-рецидивиста, который ранее был судим 18 (!) раз. Парню помогла отличная физическая подготовка — он не первый год занимается единоборствами и мечтает о карьере в правоохранительных органах.