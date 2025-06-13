Троим подросткам из Иркутской области вручили награды «Горячее сердце»

Губернатор Иркутской области вручил награды Всероссийской инициативы «Горячее сердце». В День России были отмечены отважные поступки сразу троих школьников.
Так, 15-летний Роман Лаврентьев из Усолья-Сибирского в одиночку задержал вора-рецидивиста, который ранее был судим 18 (!) раз. Парню помогла отличная физическая подготовка — он не первый год занимается единоборствами и мечтает о карьере в правоохранительных органах.
Шестиклассница из Усть-Кута Надежда Михайлова спасла тонущего в реке мальчика. Увидев ребенка, она в тот же момент бросилась в холодную воду.
Ученица 10 класса Юлия Ковшова из Усолья-Сибирского разработала проект по социализации детей-сирот с помощью терапии с участием собак. Ее работу оценили по достоинству на региональном и федеральном уровнях.
Напомним, полицейские Иркутска разыскивают двух мальчиков, которые могли стать свидетелями правонарушения. Инцидент произошел в Октябрьском районе.