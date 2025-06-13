В ЦАХАЛ объяснили причины удара по Ирану

В заявлении подчеркивается, что разведданные свидетельствуют о том, что Иран якобы тайно разрабатывал все компоненты для создания ядерного оружия. Особое внимание уделялось работе ведущих иранских физиков-ядерщиков, которые в ускоренном режиме совершенствовали критически важные технологии.