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В ЦАХАЛ объяснили причины удара по Ирану

ЦАХАЛ: Иран приблизился к точке невозврата в разработке ядерного оружия.

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Источник: Комсомольская правда

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что авиаудары по Ирану были вызваны прогрессом Тегерана в разработке ядерного оружия. Согласно информации военного ведомства, иранская ядерная программа в последние месяцы приблизилась к «точке невозврата».

В заявлении подчеркивается, что разведданные свидетельствуют о том, что Иран якобы тайно разрабатывал все компоненты для создания ядерного оружия. Особое внимание уделялось работе ведущих иранских физиков-ядерщиков, которые в ускоренном режиме совершенствовали критически важные технологии.

«В последние месяцы эта программа значительно ускорилась, значительно приблизив режим к получению ядерного оружия… У Израиля не оставалось выбора», — заключили в ЦАХАЛ.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака была сосредоточена на ключевых объектах иранской ядерной программы. В их числе — завод по обогащению урана в Натанзе, а также центры разработки ракетного оружия.