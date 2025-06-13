В ЦАХАЛ объяснили причины удара по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что авиаудары по Ирану были вызваны прогрессом Тегерана в разработке ядерного оружия. Согласно информации военного ведомства, иранская ядерная программа в последние месяцы приблизилась к «точке невозврата».
В заявлении подчеркивается, что разведданные свидетельствуют о том, что Иран якобы тайно разрабатывал все компоненты для создания ядерного оружия. Особое внимание уделялось работе ведущих иранских физиков-ядерщиков, которые в ускоренном режиме совершенствовали критически важные технологии.
«В последние месяцы эта программа значительно ускорилась, значительно приблизив режим к получению ядерного оружия… У Израиля не оставалось выбора», — заключили в ЦАХАЛ.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака была сосредоточена на ключевых объектах иранской ядерной программы. В их числе — завод по обогащению урана в Натанзе, а также центры разработки ракетного оружия.