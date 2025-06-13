Мэр Иркутска проверил ремонтные работы на улице Дзержинского

На данный момент подрядчик устанавливает основания тротуара и бордюры, после этого заменят асфальт, отремонтируют крышки колодцев и плитку. Также специалисты заменили тепловые сети на пересечениях Дзержинского с Красноармейской и Грязнова. Через неделю будут работать уже на участке перекрестка с улицей Киевская.