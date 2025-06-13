Мэр Иркутска проверил ремонтные работы на улице Дзержинского

В Иркутске продолжается ремонт улицы Дзержинского. Уже сейчас на участке от улицы Литвинова до Грязнова закончили восстановление ливневой канализации, снесли аварийные деревья, демонтировали бордюры и тротуар с правой стороны. Работы выполняются по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.
— Эта улица находится в центре города. Сложность проведения работ связана с интенсивным движением транспорта, мешают припаркованные машины. Возможно, мы полностью перекроем этот участок в ночные часы или в выходные. Также установим больше предупреждающих и запрещающих дорожных знаков, — подчеркнул Руслан Болотов.
Проверить стадию готовности собрались также и.о. председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин, начальник департамента дорог и транспорта Сергей Яременко, глава Правобережного округа Елена Торохова и представители МУП «Водоканал» и «БЭК».
На данный момент подрядчик устанавливает основания тротуара и бордюры, после этого заменят асфальт, отремонтируют крышки колодцев и плитку. Также специалисты заменили тепловые сети на пересечениях Дзержинского с Красноармейской и Грязнова. Через неделю будут работать уже на участке перекрестка с улицей Киевская.