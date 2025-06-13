Боец ВС РФ в одиночку атаковал диверсионно-разведывательную группу ВСУ

Матрос Вооружённых сил России Ильсур Хабипов проявил мужество, в одиночку вступив в бой с украинской диверсионно-разведывательной группой и вынудив противника отступить. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, во время дежурства Хабипов обнаружил приближающуюся ДРГ ВСУ, оперативно передал данные командованию и самостоятельно принял решение атаковать противника, несмотря на численное превосходство врага.
Смелыми и решительными действиями матрос подавил активность диверсантов, вынудив их вести бой на открытой местности. В результате столкновения украинская группа понесла потери и, оставив раненых, отступила. Минобороны подчеркнуло, что поступок Хабипова помог предотвратить захват российских позиций.
Ранее в ДНР 58-летнему командиру штурмового отделения группировки войск «Восток» с позывным Фирс удалось в одиночку зачистить опорник ВСУ.