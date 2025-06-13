Гутерриш призвал Израиль и Иран к «максимальной сдержанности»

«Генеральный секретарь осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он обеспокоен атаками Израиля на ядерные объекты в Иране в то время, как Иран и США ведут переговоры по иранской ядерной программе», — говорится в комментарии ООН.