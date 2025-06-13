Гутерриш призвал Израиль и Иран к «максимальной сдержанности»

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал Израиль и Тегеран к «максимальной сдержанности», он заявил, что «просит избежать обострения конфликта в регионе».
Кроме того, Гутерриш подчеркнул, что в ООН обеспокоены ударами израильских военных по ядерным объектам Ирана. По его словам, организация осуждает «любую военную эскалацию на Ближнем Востоке».
«Генеральный секретарь осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он обеспокоен атаками Израиля на ядерные объекты в Иране в то время, как Иран и США ведут переговоры по иранской ядерной программе», — говорится в комментарии ООН.
Израильские военные нанесли удары по иранской территории. В частности, в результате атаки Израиля погиб командующий КСИР Хоссейн Салами.
По данным CNN, израильские военные атаковали территорию Ирана, проигнорировал призывы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа не наносить удары во время переговоров.