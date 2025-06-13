Команда КВН «Без тормозов» из Красноярска прорвалась в полуфинал «СВОЯ лига ВОИ»

11 июня в Красноярске завершилась вторая отборочная игра юбилейного сезона «СВОЯ лига ВОИ», где шесть команд из Сибирского федерального округа России боролись за возможность продолжить участие в турнире. Первое место заняла красноярская команда «Без тормозов». Об этом сообщают Gornovosti.