Команда КВН «Без тормозов» из Красноярска прорвалась в полуфинал «СВОЯ лига ВОИ»

Участие в конкурсе принимали КВН-щики с особенностями здоровья.
11 июня в Красноярске завершилась вторая отборочная игра юбилейного сезона «СВОЯ лига ВОИ», где шесть команд из Сибирского федерального округа России боролись за возможность продолжить участие в турнире. Первое место заняла красноярская команда «Без тормозов». Об этом сообщают Gornovosti.
Жюри отметило выдающуюся игру Дмитрия Верховина, который был признан лучшим актером вечера. Кроме того, особую благодарность жюри выразило Вере Николаевне Борт, председателю красноярской организации ВОИ в Советском районе, за её значимый вклад в развитие команды.
Всего в конкурсе КВН приняли участие более 60 человек, 10 из которых передвигаются на кресле-каляске.
Следующий этап соревнований состоится в Санкт-Петербурге.
Напомним, ранее сообщалось, что жара до +30 ожидается в Красноярске в пятницу, 13 июня.