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Ливни, град и шквалистый ветер: конец длинных выходных в Башкирии будет жарким, но с сильными осадками

В Башкирии ожидается жара вместе с ливнями и градом.

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Источник: Комсомольская правда

Конец длинных выходных в Башкирии будет жарким, но с сильными осадками. Это следует из прогноза специалистов Башгидрометцентра.

Сегодня, 13 июня, ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами — очень сильные дожди, сильные ливни и крупный град. Будет восточный, юго-восточный с переходом на западный умеренный ветер, местами — шквалистое усиление до очень сильного. Температура воздуха днем будет +25, +30°.

Завтра, 14 июня, в некоторых районах и городах прогнозируют дожди, грозы, ливни и град. Ветер — южной четверти умеренный, днем — шквалистое усиление до сильного. Столбики термометров этой ночью опустятся до значений в +13, +18°, на востоке — до +8°, днем потеплеет до +26, +31°.

В воскресенье, 15 июня, погода, как утверждают метеорологи, будет в точности такой же, как и днем ранее.

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