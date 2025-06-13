38 процентов опрошенных уфимцев готовы колонизировать Марс

Интерес к путешествию на четвертую от солнца планету также высок в Екатеринбурге: здесь полетели бы на Марс 37 процентов респондентов. В Ростове-на-Дону — 33 процента желающих осваивать красную планету, а в Челябинске и Нижнем Новгороде по 32 процента.
Реже всего о космическом полете мечтают в Воронеже: всего лишь 20 процентов людей ответили положительно, в Казани — 23 процента и Красноярске — 25 процентов.
В опросе участвовали 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет из всех регионов России. Выяснилось, что 27 процентов россиян хотели бы полететь на Марс: «Никогда не упущу возможность узнать что-то новое». Однако большая часть респондентов — 73 процента — отвергла эту идею, полагая, что «дома лучше».
Представители сильного пола мечтают о колонизации Марса в 1,5 раза чаще, чем представительницы прекрасного: 34 процента опрошенных мужчин прямо сейчас сели бы в ракету. И лишь 21 процент женщин согласился бы осваивать Марс.
Сильнее желание отправиться на соседнюю планету выражается у молодежи: 28 процентов среди респондентов до 34 лет. А вот среди людей постарше — после 45 лет — лишь 24 процента хотели бы оставить свои дела и рвануть в космос.
Интересно, что за последние семь лет число желающих отправиться на Марс сократилось — с 34 процентов в 2018 году до 27 процентов сейчас. Опрос проводили в 369 населенных пунктах.
Напомним, американский бизнесмен Илон Маск обещает, что полеты на Марс беспилотного корабля Starship начнутся уже в 2026 году. А первый корабль с людьми на борту отправится в 2027—2028 году.