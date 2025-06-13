38 процентов опрошенных уфимцев готовы колонизировать Марс

Интерес к путешествию на четвертую от солнца планету также высок в Екатеринбурге: здесь полетели бы на Марс 37 процентов респондентов. В Ростове-на-Дону — 33 процента желающих осваивать красную планету, а в Челябинске и Нижнем Новгороде по 32 процента.