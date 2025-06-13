Врачи Приморья спасли жизнь участника СВО

В ходе обследования, проведенного в Крыму в 2023 году, у старшего сержанта, рождённого в 1980 году и проходившего службу в это время, был диагностирован цирроз печени. Для получения необходимого лечения военнослужащего перевели в Приморский край, где он проживал до службы.