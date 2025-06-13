Врачи Приморья спасли жизнь участника СВО

В Приморье врачи успешно выполнили трансплантацию печени военнослужащему, принимавшему участие в специальной военной операции на территории СВО. Благодаря качественной работе медицинских специалистов мужчина смог вернуться к нормальной жизни, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения края.
В ходе обследования, проведенного в Крыму в 2023 году, у старшего сержанта, рождённого в 1980 году и проходившего службу в это время, был диагностирован цирроз печени. Для получения необходимого лечения военнослужащего перевели в Приморский край, где он проживал до службы.
В марте 2024 года в Приморской краевой клинической больнице № 1 хирурги провели успешную операцию по пересадке печени. Для защиты донорского органа от возможных инфекций пациенту в инфекционной больнице была назначена противовирусная терапия.
В течение года мужчина неукоснительно следовал рекомендациям врача. По окончании курса лечения биохимические показатели печени нормализовались, а осложнения, вызванные болезнью, прошли. Сейчас его здоровье стабильно, он ведет активный образ жизни и с уверенностью заявляет о своем самочувствии.