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Выпускные вечера пройдут в пятницу в школах Беларуси

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Выпускные вечера для 11-классников состоятся в пятницу во всех школах Беларуси, сообщает Sputnik.

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Источник: Sputnik.by

Как и раньше, эти мероприятия разрешено проводить только на территории школы, в исключительных случаях — в центрах культуры и учреждениях дополнительного образования. В кафе, ресторанах или развлекательных центрах организовывать торжества запрещено.

Как правило, выпускные вечера состоят из двух частей: торжественной, где юношам и девушкам вручают аттестаты, персональные грамоты, медали, говорят официальные речи, и танцевально-развлекательной.

В этом году из белорусских школ и гимназий выпустятся 56,6 тысячи одиннадцатиклассников. Учебные занятия у них завершились 24 мая, после чего они сдали два централизованных экзамена и одно централизованное тестирование.

Напомним, что в дни школьных выпускных в ряде районов страны действует ограничение на продажу алкоголя. Запрет вступит в силу в 8 утра пятницы и будет действовать до субботы.