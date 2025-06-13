Выпускные вечера пройдут в пятницу в школах Беларуси

Как и раньше, эти мероприятия разрешено проводить только на территории школы, в исключительных случаях — в центрах культуры и учреждениях дополнительного образования. В кафе, ресторанах или развлекательных центрах организовывать торжества запрещено.
Как правило, выпускные вечера состоят из двух частей: торжественной, где юношам и девушкам вручают аттестаты, персональные грамоты, медали, говорят официальные речи, и танцевально-развлекательной.
В этом году из белорусских школ и гимназий выпустятся 56,6 тысячи одиннадцатиклассников. Учебные занятия у них завершились 24 мая, после чего они сдали два централизованных экзамена и одно централизованное тестирование.
Напомним, что в дни школьных выпускных в ряде районов страны действует ограничение на продажу алкоголя. Запрет вступит в силу в 8 утра пятницы и будет действовать до субботы.