Минобрнауки назвало даты подачи документов в российские вузы

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о сроках приемной кампании в российские университеты в 2025 году. Согласно официальному заявлению, подача документов начнется 20 июня и продлится до 12 августа.
В этом году абитуриенты смогут поступать не только в российские вузы, но и в их 46 зарубежных филиалов. Фальков подчеркнул, что процесс подачи документов требует времени и зависит от выбранного направления и конкретного учебного заведения.
Основной этап зачисления пройдет 6−7 августа. Также предусмотрены дополнительные дни — 11 и 12 августа. Министр отметил, что серьезных изменений в правилах приема по сравнению с прошлым годом не ожидается.
По данным Минобрнауки, в новом учебном году выделено более 619 тысяч бюджетных мест.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России планируется ограничить число платных мест в вузах. По его словам, до 1 сентября 2026 года парламент должен рассмотреть и принять законопроект, регулирующий количество студентов, принимаемых на платное обучение.