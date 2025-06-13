В Перми на фестивале водного спорта состоится встреча с участником кругосветного плавания

В субботу, 14 июня, на пермской набережной пройдет фестиваль водных видов спорта. в рамках фестиваля состоится встреча с участником кругосветного плавания.
Олег Пузанов — участник кругосветного плавания на учебном паруснике «Крузенштерн». За 408 суток парусник преодолел более сорока тысяч морских миль и четырежды пересек экватор. Встреча с Олегом Пузановым состоится в 17.30.
В это время на «сухой» части набережной можно будет понаблюдать за соревнованиями по судомодельному спорту и оценить уже готовые модели — копии, на создание которых ушло несколько лет. Все желающие смогут подняться на борт яхты и поучиться управлять парусами.
Гости фестиваля также увидят выступления в классах аквабайк и гидрофлай, соревнования по судомодельному, рыболовному и парусному спорту, гонки на лодках «Дракон», костюмированный заплыв на виндсерфах и sup-досках. Зрелищную гонку на водных болидах представят специальные гости фестиваля — команда New star Rasing team. Фестиваль водных видов спорта продлится с 17.00 до 21.30, вход свободный.