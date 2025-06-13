Топ-5 главных новостей в Молдове 13 июня 2025: В Молдове приостановлена выдача паспортов — сбой или «рука Кремля»; в Кишиневе инвалида оштрафовали на 40000 леев — за «электоральную корр

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 13 июня 2025:
1. Жительницу Кишинева, инвалида, оштрафовали за «электоральную коррупцию» на 37500 леев: Деньги она получала, якобы, после выборов, на улице, в новогоднюю ночь, под бой курантов, еще и при свидетелях.
2. Опять будут искать «руку Кремля»: Из-за технических неполадок в Молдове временно приостановлена выдача паспортов в срочном режиме и справок о несудимости.
3. Гросу злорадствует по поводу проблем в энергетике в Приднестровье, которые ПАС с президентом и создали: Это вам не молдавское ЧП, которое использовали только для введения цензуры и борьбы с инакомыслием.
4. В Молдове снова резко холодает: Нас ждут всего +22 градуса — когда вернётся жара.
5. На провластном канале русскоязычных назвали «некачественной этнической частью молдавского общества»: «Власть дала сигнал: сеять вражду, делить граждан по языку, национальности, политическим взглядам — теперь это допустимо» — мнения экспертов.
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