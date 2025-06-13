Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о серьезных проблемах с достоверностью данных, публикуемых Всемирной организацией здравоохранения. По ее словам, это создает сложности для оценки реальных эпидемиологических рисков населением разных стран.
«[Существует] кризис достоверности данных, которые публикуют разные страны, которые публикует Всемирная организация здравоохранения», — заявила глава Роспотребнадзора.
Как сообщает ТАСС, Попова привела пример с официальной статистикой ВОЗ по холере, где указывается около 4 миллионов случаев заболевания ежегодно при 143 смертельных исходах. При этом в других отчетах той же организации фигурируют цифры 800 тысяч заболевших и 5 тысяч смертей. По мнению главы Роспотребнадзора, такие расхождения свидетельствуют о недостатках в системе регистрации и выявления заболеваний.
Попова подчеркнула, что отсутствие достоверных данных от отдельных стран создает ложное впечатление о благополучной эпидемиологической ситуации. Однако последующие события часто показывают, что реальное положение дел значительно хуже заявленного.
Ранее сообщалось, что Минобороны требует взыскать 346 млн рублей с ФГУП «Главное управление специального строительства».