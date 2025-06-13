Глава Роспотребнадзора заявила о кризисе доверия к данным ВОЗ

Как сообщает ТАСС, Попова привела пример с официальной статистикой ВОЗ по холере, где указывается около 4 миллионов случаев заболевания ежегодно при 143 смертельных исходах. При этом в других отчетах той же организации фигурируют цифры 800 тысяч заболевших и 5 тысяч смертей. По мнению главы Роспотребнадзора, такие расхождения свидетельствуют о недостатках в системе регистрации и выявления заболеваний.