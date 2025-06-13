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В Омской области стартовал ремонт дороги к лагерю «Березовая роща»

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Саргатском районе Омской области начался ремонт участка дороги Андреевка — ДОЛ «Березовая Роща». Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который стал продолжением программы «Безопасные качественные дороги».

Реализация проекта осуществляется по инициативе Президента России Владимира Путина.

«Дорожники приступили к ремонту трассы, ведущей к детскому оздоровительному лагерю “Березовая роща”. Мы сможем обеспечить комфортный и безопасный проезд к лагерю для детей и сопровождающих», — заявил глава региона.

Подрядная организация ООО «СтройСервис» выполняет комплекс работ: исправление профиля покрытия, укрепление основания методом холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента. Завершающим этапом станет укладка двух слоев асфальтобетона, укрепление обочин, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

Ранее мы сообщали, что в лагере «Орленок» под Омском отравились 40 детей.