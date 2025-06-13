СМИ: Начальник генштаба ВС Ирана Багери убит в результате израильской атаки

Израильская армия в ночь на пятницу, 13 июня, нанесла военный удар с воздуха по территории Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что целью ударов является устранение угрозы для еврейского государства. Что известно об атаке Израиля по Ирану — в отдельном материале «Вечерей Москвы».