Жители Иркутска чаще всего оставляют чаевые в кафе и ресторанах

Большинство жителей Иркутска оставляют чаевые в ресторанах и кафе. Такой опрос провели специалисты SuperJob. Из 76% респондентов, 34% всегда благодарят официантов и оставляют им на «чай», а 42% делают это иногда.
— Помимо мест общественного питания, 55% дают чаевые таксистам, 49% — курьерам, 36% — парикмахерам. Самое мало количество опрошенных — 33% поощряют автозаправщиков и горничных в отелях, — поясняется в результате опроса.
Что касается размера чаевых, то самые крупные суммы оставляют в отелях. Горничным и носильщикам выделяют в среднем 450 рублей. Официантам дают на «чай» по 300 рублей, стилистам на 100 рублей меньше. Меньшую финансовую благодарность в размере ста рублей получают курьеры и таксисты.
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