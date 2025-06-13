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Самое дешевое блюдо в госдумской столовой стоит всего 15 рублей

Самое дешевое блюдо в столовой Госдумы РФ стоит 15 рублей. Об этом сообщило РИА Новости, чьи корреспонденты ознакомились с актуальным меню учреждения.

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Опубликован новый список самых дешевых блюд в столовой Госдумы (архивное фото).

Самое дешевое блюдо в столовой Госдумы РФ стоит 15 рублей. Об этом сообщило РИА Новости, чьи корреспонденты ознакомились с актуальным меню учреждения.

«Самые дешевые блюда в меню — “морковь свежая тертая” и “капуста ранняя натуральная” — обойдутся в 15 рублей за 60 граммов», — говорится в материале. Также назван самый дешевый суп — им стал бульон куриный с яйцом стоимостью 120 рублей.

Также в топе самых дешевых находится блинчик с черной смородиной — 130 рублей. А среди холодных блюд — сало соленое. Оно стоит уже 90 рублей.

Ранее журналисты заметили, что в столовой Госдумы подорожали беляши. Теперь, чтобы их купить, надо потратить 90 рублей за штуку. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщил, что в связи с этим нужно ввести «индекс беляша».