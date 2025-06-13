Самое дешевое блюдо в госдумской столовой стоит всего 15 рублей

Ранее журналисты заметили, что в столовой Госдумы подорожали беляши. Теперь, чтобы их купить, надо потратить 90 рублей за штуку. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщил, что в связи с этим нужно ввести «индекс беляша».