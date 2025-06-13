Пять человек погибли и 20 пострадали из-за ударов Израиля по Ирану

В результате авиаудара Израиля по столице Ирана погибли как минимум пять человек. Об этом сообщает иранское информагентство Nour News со ссылкой на данные спасательных служб.
По данным агентства, ещё 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие были извлечены из-под завалов разрушенного здания в районе Нармак на северо-востоке Тегерана.
«Пять жертв и 20 пострадавших были извлечены из поврежденного здания», — говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Израиль атаковал территорию Ирана. Под обстрел попали города Натанз, Хорремабад и Хамадан. Удары были сосредоточены на ключевых объектах иранской ядерной программы. В их числе — завод по обогащению урана, а также центры разработки ракетного оружия.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что авиаудары по Ирану были вызваны прогрессом Тегерана в разработке ядерного оружия.