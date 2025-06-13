Пять человек погибли и 20 пострадали из-за ударов Израиля по Ирану

В ночь на 13 июня Израиль атаковал территорию Ирана. Под обстрел попали города Натанз, Хорремабад и Хамадан. Удары были сосредоточены на ключевых объектах иранской ядерной программы. В их числе — завод по обогащению урана, а также центры разработки ракетного оружия.