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Указ об ассортименте овощей в магазинах заработает с 14 июня

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Белагропромбанк и Беларусбанк будут выдавать заготовителям льготные кредиты для авансовых платежей за поставку плодоовощной продукции из стабфондов в межсезонье, следует из официально опубликованного указа.

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Источник: Sputnik.by

Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.

сказано в документе

Это означает, что он будет действовать с 14 июня.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд.

Целью указа является обеспечение магазинов достаточным количеством плодоовощной продукции, особенно в межсезонный период. Упомянутые кредиты на закупку этих товаров и поставку их в розницу будут выдаваться в белорусских рублях под 3% годовых.

Поставщики будут обязаны обеспечить поставку плодоовощной продукции в торговые сети. Последние должны сделать так, чтобы эти виды товаров были на прилавках в межсезонье.

За невыполнение предусмотрена административная ответственность.