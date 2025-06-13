Указ об ассортименте овощей в магазинах заработает с 14 июня

Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Это означает, что он будет действовать с 14 июня.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд.
Целью указа является обеспечение магазинов достаточным количеством плодоовощной продукции, особенно в межсезонный период. Упомянутые кредиты на закупку этих товаров и поставку их в розницу будут выдаваться в белорусских рублях под 3% годовых.
Поставщики будут обязаны обеспечить поставку плодоовощной продукции в торговые сети. Последние должны сделать так, чтобы эти виды товаров были на прилавках в межсезонье.
За невыполнение предусмотрена административная ответственность.