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В Самарской области открылось 11 пляжей

На этих пляжах организован лабораторный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Как создавалась новая Россия

Управление Роспотребнадзора по Самарской области выдало санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов и мест рекреаций санитарным правилам на 11 пляжах региона:

— АО «Самараагрострой» б/о «Заря» с. Муранка Муранский бор Шигонского района на р. Уса;

— пляж Администрации с.п. Муранка м. р. Шигонский около б/о «Медик» на р. Уса;

— у базы отдыха «Утес», Ставропольский район, Шелехметьевское лесничество, квартал 68, правый берег р. Волга;

— пляжи озер Сакулино-1 и Сакулино-2, г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева;

— озера Орловское (г.о. Новокуйбышевск), Самарское шоссе;

— пляжи озера Липовое в селе Елшанка и Банное в м.р. Сергиевский;

— пляжи «Волна», «Итальянский пляж» и «Волжский замок» на Волге, г. о. Тольятти..

На этих пляжах организован лабораторный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.