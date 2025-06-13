В Самарской области открылось 11 пляжей

Управление Роспотребнадзора по Самарской области выдало санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов и мест рекреаций санитарным правилам на 11 пляжах региона:
— АО «Самараагрострой» б/о «Заря» с. Муранка Муранский бор Шигонского района на р. Уса;
— пляж Администрации с.п. Муранка м. р. Шигонский около б/о «Медик» на р. Уса;
— у базы отдыха «Утес», Ставропольский район, Шелехметьевское лесничество, квартал 68, правый берег р. Волга;
— пляжи озер Сакулино-1 и Сакулино-2, г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева;
— озера Орловское (г.о. Новокуйбышевск), Самарское шоссе;
— пляжи озера Липовое в селе Елшанка и Банное в м.р. Сергиевский;
— пляжи «Волна», «Итальянский пляж» и «Волжский замок» на Волге, г. о. Тольятти..
На этих пляжах организован лабораторный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.