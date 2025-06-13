В природном парке Хабаровска нашли свалки мусора

«Министерство имущества Хабаровского края не предприняло мер по очистке территории. А структура, которая должна следить за парком — КГБУ “Служба по охране животного мира и ООПТ” — не выявила и не остановила загрязнение», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.