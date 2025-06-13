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В природном парке Хабаровска нашли свалки мусора

Прокуратура требует очистить «Питомник имени Лукашова» от отходов.

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Источник: Комсомольская правда

На охраняемой территории Хабаровска обнаружили стихийные свалки. Надзорные органы уже провели проверку и нашли сразу несколько нарушений. Ответственные организации не выполнили свои обязанности по защите природы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура отреагировала на сообщения в интернете о захламлении природного парка «Питомник имени Лукашова». Специалисты выехали на место и зафиксировали свалки отходов прямо в границах особо охраняемой территории. Это грубое нарушение природоохранного законодательства.

«Министерство имущества Хабаровского края не предприняло мер по очистке территории. А структура, которая должна следить за парком — КГБУ “Служба по охране животного мира и ООПТ” — не выявила и не остановила загрязнение», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура внесла представления ответственным лицам. Ход устранения нарушений поставлен на контроль.