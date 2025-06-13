Названа цена самого недорогого блюда в столовой Госдумы

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой объяснить выбор продуктов для продажи в школьных столовых. По словам депутата, родителей беспокоят позиции, представленные в меню. Школьное питание должно быть не просто формальностью, а реальным элементом заботы о здоровье детей, добавила она.