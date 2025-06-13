Названа цена самого недорогого блюда в столовой Госдумы

Как сообщает РИА Новости, самое доступное блюдо в меню столовой Государственной думы России стоит всего 15 рублей. За эти деньги посетители могут приобрести порцию тертой свежей моркови или натуральной ранней капусты весом 60 граммов.
Среди первых блюд самым бюджетным вариантом остается куриный бульон с яйцом, который стоит 120 рублей за 250 граммов.
Во вторых блюдах минимальная цена установлена на блинчики с черной смородиной — 130 рублей за порцию. Холодные закуски представлены соленым салом, которое можно приобрести по цене 90 рублей за 30-граммовую порцию.
Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой объяснить выбор продуктов для продажи в школьных столовых. По словам депутата, родителей беспокоят позиции, представленные в меню. Школьное питание должно быть не просто формальностью, а реальным элементом заботы о здоровье детей, добавила она.