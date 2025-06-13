Что известно об атаке Израиля на Иран к этому часу

В ряде СМИ еще 11 июня появилась информация о том, что в связи с опасениями по поводу потенциального удара со стороны Ирана в случае провала ядерных переговоров все американские базы на Ближнем Востоке приведены в состояние полной боевой готовности. При этом уже тогда стало известно, что Пентагон ожидает возможной эскалации конфликта. В связи с этим на авиабазе США Эль-Дафра в ОАЭ началась эвакуация второстепенных сотрудников.