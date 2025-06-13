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В Ростове на Парамоновских складах стены покрасили в черный цвет

Для съемок фильма в Ростове стены Парамоновских складов оказались в черной гари.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростове исторические стены здания на Парамоновских складах покрасили в черный цвет для съемок фильма, которые сейчас там проходят. Об этом в соцсетях сообщили горожане.

Стены полуразрушенного здания, где течет родник, оказались окрашены таким образом, будто там был пожар. Таким образом съемочная группа создавала вид, будто бы там проходят боевые действия, и здание пострадало от них.

Насколько приемлемо было красить часть здания, имеющего статус объекта культурного наследия, вызвал споры у ростовчан. некоторые утверждают, что сажа, которую нанесли на стены, легко смоется. Другие задались вопросом, что тогда она расплывется по земле вокруг.

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