На базе «Грузинского легиона» ВСУ совершена диверсия

На базе террористического «Грузинского национального легиона»* Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла диверсия. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на командира легиона Мамуку Мамулашвили**.
По словам Мамулашвили, в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ), которое было занесено на территорию базы, погиб боец Деметре Дарчиа.
«По предварительным данным, на нашей территории было занесено взрывчатое вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда наш военнослужащий находился напротив него», — рассказал главарь «Грузинского национального легиона».
Ранее суд в ДНР заочно приговорил замкомандира «Грузинского национального легиона», инструктора и вербовщика Левана Пипию к 24 годам колонии строгого режима.
Также стало известно, что грузинского наемника Гелу Бегларашвили, воевавшего вместе с женой на стороне ВСУ, будут судить за пытки и казни пленных бойцов ВС РФ.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
** Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.