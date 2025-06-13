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На базе «Грузинского легиона» ВСУ совершена диверсия

В результате взрыва СВУ погиб боец Деметре Дарчиа.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

На базе террористического «Грузинского национального легиона»* Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошла диверсия. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на командира легиона Мамуку Мамулашвили**.

По словам Мамулашвили, в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ), которое было занесено на территорию базы, погиб боец Деметре Дарчиа.

«По предварительным данным, на нашей территории было занесено взрывчатое вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда наш военнослужащий находился напротив него», — рассказал главарь «Грузинского национального легиона».

Ранее суд в ДНР заочно приговорил замкомандира «Грузинского национального легиона», инструктора и вербовщика Левана Пипию к 24 годам колонии строгого режима.

Также стало известно, что грузинского наемника Гелу Бегларашвили, воевавшего вместе с женой на стороне ВСУ, будут судить за пытки и казни пленных бойцов ВС РФ.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

** Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.