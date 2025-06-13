В Челябинской области с размахом и без эксцессов отметили День России

На Южном Урале завершились праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. По данным от пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, в нашем регионе в них приняли участие порядка 32 тысяч человек.
Благодаря сотрудникам правоохранительных органов, а также волонтёрам и активистам, присоединившимся к охране массовых акций, каких-либо эксцессов допущено не было. В этом году в Челябинской области состоялось примерно шестьдесят посвящённых Дню России крупных мероприятий в парках и скверах.
За соблюдением порядка на них следили около шести сотен сотрудников ОВД. Помогали им патрулировать местность почти четыреста человек — представители Росгвардии, добровольцы-дружинники, работники ЧОПов и казаки.