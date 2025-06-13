В Челябинской области с размахом и без эксцессов отметили День России

Благодаря сотрудникам правоохранительных органов, а также волонтёрам и активистам, присоединившимся к охране массовых акций, каких-либо эксцессов допущено не было. В этом году в Челябинской области состоялось примерно шестьдесят посвящённых Дню России крупных мероприятий в парках и скверах.