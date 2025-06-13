Нелегальные гонки пресекли в Иркутске

Кстати, часть собравшихся подтвердила, что приехали для участия в нелегальных гонках, о которых узнали в чате одного из мессенджеров. Из проверенных автомобилей на одном нашли признаки подделки номера кузова. Машину увезли на спецстоянку, владельца — в полицию. Остальные получили 23 административных протокола и разъехались — те, кому оставили машины.