Нелегальные гонки пресекли в Иркутске

В Иркутске поздним вечером 12 июня сотрудники ГАИ пресекли нелегальные гонки. Гонщики собирались на федеральной трассе «Сибирь» в Ленинском округе, но вместо визга шин и рёва поклонников получили административные протоколы, штрафы и спецстоянку, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Патрульные получили сообщение, что в Ленинском районе на федеральной трассе собираются автомобили, водители которых нарушают ПДД. Удалось установить, что собравшиеся планируют устроить нелегальные гонки. На место сбора тут же приехали четыре экипажа ДПС. И вместо гонок начались оформления административных протоколов.
Кстати, часть собравшихся подтвердила, что приехали для участия в нелегальных гонках, о которых узнали в чате одного из мессенджеров. Из проверенных автомобилей на одном нашли признаки подделки номера кузова. Машину увезли на спецстоянку, владельца — в полицию. Остальные получили 23 административных протокола и разъехались — те, кому оставили машины.